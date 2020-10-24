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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | السبت 24 أكتوبر 2020
برج الجدي

برج الجدي

يبحث مواليد برج الجدي دائما عن النجاح، ويبذلون النفيس والغالي، كما يعرف عنهم قوة الشخصية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الجدي، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

 القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال فقط يجب أن تقوم بحساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بالطاقة والتفاؤل والرغبة في الانطلاق وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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