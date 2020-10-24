حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالحيوية والنشاط، كما أنه يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة، ولا يمكن إحباطه بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.