حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعتقد الكثير أنّ مولود برج الجوزاء متلبّد المشاعر، إلا أنّه في الحقيقة يخفي مشاعره عن الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتتعلم وتُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تكون مُلهما وتستطيع أن تدهش الجميع بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.