إزاي تحسب قيمة التمويل والقسط الشهري لوحدات الإسكان الاجتماعي؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل "كاملة التشطيب" في بعض المدن الجديدة.

ويوضح صندوق الإسكان الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، خطوات حساب قيمة التمويل والقسط الشهري لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بمثال عملي.

يختلف حساب قيمة التمويل والقسط الشهري من شخص لآخر وفقًا لعوامل معينة، كما يختلف من إعلان لآخر، على النحو التالي:

1- نسبة القسط من صافي الدخل الشهري للشخص المتقدم، والتي يشترط ألا تزيد على 40% من صافي الدخل.

2- يشترط ألا تزيد فترة التمويل عن 20 عامًا أو الوصول لسن المعاش.

3- تكون نسبة الفائدة متناقصة بمعدل 7% سنويًا والتي تظل ثابتة طوال فترة التمويل.

إذا كان دخلك الشهري 2200 جنيه، وتم تطبيق الشروط السابقة على وحدة سكنية سعرها 184 ألف جنيه، نجد أن قيمة التمويل لمدة 20 عامًا تصل إلى 113 ألف و500 جنيه، ويكون القسط الشهري نحو 880 جنيهًا، ويصل المقدم إلى 43 ألف و800 جنيه، فضلًا عن الدعم النقدي المُقدم من الصندوق والذي يُقدّر بنحو 15 ألف و600 جنيه.

وإذا أراد المُتقدم للوحدة السكنية تخفيض قيمة المقدم، أوضح صندوق الإسكان أنّه في هذه الحالة يكون أمامه خيارين هما:

زيادة الدفعات الربع سنوية

يمكن أن يزيد المتقدم من عدد الدفعات الربع سنوية، فإذا كنت تدفع 12 قسطًا في العام بإجمالي 9600 جنيه خلال العام، يمكن أن تقوم بزيادة عدد الأقساط الشهرية ودفع دفعات ربع سنوية حتى 4 أقساط شهرية زيادة، فإذا قررت أن تدفع قسطين زيادة مثلًا فبذلك يصل عدد الأقساط إلى 14 قسطًا خلال العام بإجمال 12 و320 جنيهًا، وبذلك يقل المقدم إلى 24 ألف و600 جنيه فقط.

زيادة قيمة القسط

ويمكن أن يقوم المتقدم بزيادة قيمة القسط والتي يمكن أن تصل إلى 7%، فإذا قم بزيادة نسبة القسط 7% لمدة 3 سنوات فقط، حينئذٍ تدفع مقدم نحو 33 ألف و700 جنيه فقط.