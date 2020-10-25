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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان لا يأتمن أحد على اسراره،ونادرًا ما يثق في شخص للنهاية، فهو كثير التشاؤم وكثير المخاوف من عدة أشياء أهمها الموت والفشل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على إصلاح علاقتك بمن تحب وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

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