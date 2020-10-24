حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز شخصية برج العقرب بأنها متوازنة وهادئة، ومليئة بالعواطف والانفعالات والاندفاعيّة، فمولود هذا البرج إنسان شغوف وطموح ويسعى للوصول للحقيقة، وماهر في إخفاء مشاعره، على الرغم من ثورانها، وبارع في القيادة والمكر والحيل، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، خدمة حظك اليوم لهذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.