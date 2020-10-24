إقبال كثيف من الناخبين في جزيرة الكريمات بالجيزة

شهدت جزيرة الكريمات ومدرسة القبلية للتعليم الأساسي، بمحافظة الجيزة، إقبالا كثيفًا من النساء والرجال والشباب في اليوم الأول من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتى تجري على مرحلتين.

وبدأ الناخبون في التوافد على المقار الانتخابية لبدء الإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص كل مرشح على التأكد من سير العملية الانتخابية بنفسه، والتأكيد على توافر الكمامات والباصات.

الجدير بالذكر أن هذه الدائرة تضم 13 مرشحًا، منهم مرشحان لحزب حماة الوطن وهما خالد عبد الفتاح أبو سريع أبو الخير وشهرته خالد أبو سريع، وأحمد شعبان عبد الرازق محمد وشهرته أحمد الفار، ومرشح واحد لحزب مستقبل وهو شحاتة عبد الحافظ محمد أبو زيد، وشهرته شحاتة أبوزيد.

وتشتعل المنافسة بين أقوى 5 مرشحين منهم شحاتة أبوزيد مرشح حزب مستقبل وطن وقاسم فرج أبو زيد فرج، وشهرته الشيخ قاسم، وهو النائب الحالى للدائرة، ومحمد فوزى عبد الحفيظ إبراهيم وشهرته محمد كاسب مستقل، وفارس محمد عبد الباقى علي عمران، وشهرته الدكتور فارس عمران مستقل، وأحمد محمد أحمد منصور، وشهرته أحمد منصور المحامى مستقل.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.