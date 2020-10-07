10 أفلام تشارك في الدورة 42 لـ"القاهرة السينمائي"

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن الدفعة الأولى من أفلام دورته الـ42 التى تقام فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، والتى بلغت 10 أعمال سينمائية، أولها الفيلم الأمريكى «أرض الرُحّل» للمخرجة كلوى زاو، ويُعرض لأول مرة بأفريقيا والعالم العربى، بعد فوزه باثنتين من أبرز جوائز العام: «الأسد الذهبى» من مهرجان فينيسيا، و«اختيار الجمهور» من مهرجان تورنتو.

الفيلم الألمانى الفرنسى «أوندين» من المقرر عرضه أيضاً، للمخرج كريستيان بيتزولد، الذى ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة فى دورته الـ38، وشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان برلين فى دورته الـ70، ومن أفلام برلين أيضاً يُعرض الفيلم الفائز بجائزة الفيبريسى لقسم البانوراما «موجول موجلى» للمخرج بسّام طارق.

كما سيشهد المهرجان عرض فيلم «منفى» من إخراج فيسار مورينا، وهو الفيلم الحاصل على جائزة «قلب سراييفو»، وعرض الفيلم البريطانى «التيه»، أحد أبرز الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائى، وشهد مهرجان تورنتو عرضه الأول، ويعود هذا العام المخرج إيفان. ى. تفيردوفسكى للمشاركة فى مهرجان القاهرة بأحدث أفلامه «المؤتمر»، الذى ينافس فى المسابقة الدولية، وذلك بعد عامين على عرض فيلمه السابق «محتال» فى الدورة 40 عام 2018.

فى المسابقة الدولية يشارك أيضاً أحد أبرز الأفلام العربية هذا العام «غزة مونامور»، من إخراج الأخوين عرب وطرزان ناصر، والذى كان عرضه الأول فى مسابقة آفاق فى مهرجان فينيسيا، والمخرج المكسيكى ميشيل فرانكو، عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة، ويشارك فى الدورة 42 بفيلمه المكسيكى الفرنسى «نظام جديد»، الفائز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان فينيسيا، وفى القسم الرسمى خارج المسابقة.