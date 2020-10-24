أطقم طبية لفحص حرارة الناخبين قبل التصويت بلجان المنيا

خصصت مديرية الصحه في المنيا، أطقم طبيه داخل جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 1099 لجنة، موزعه على 5 دوائر انتخابية، لقياس درجة حرارة الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذه لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما جرى تخصيص عدد من سيارات الإسعاف، ونشرها بشكل متوازن في محيط اللجان، ضمن الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي طوارئ في العملية الانتخابية.

واتخذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل فتح اللجان الانتخابيه بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد كلف رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية، للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية، حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية، وذلك لاحتواء المواطنين من كبار السن وذوب الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة تتضمن تجهيز عدد من سيارات الإسعاف لمجابهه أي أحداث طارئة.