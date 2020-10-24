أطقم طبية لفحص حرارة الناخبين قبل التصويت بلجان المنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:05 م | السبت 24 أكتوبر 2020
اطقم طبيه
خصصت مديرية الصحه في المنيا، أطقم طبيه داخل جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 1099 لجنة، موزعه على 5 دوائر انتخابية، لقياس درجة حرارة الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذه لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
كما جرى تخصيص عدد من سيارات الإسعاف، ونشرها بشكل متوازن في محيط اللجان، ضمن الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي طوارئ في العملية الانتخابية.
واتخذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل فتح اللجان الانتخابيه بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد كلف رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية، للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية، حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية، وذلك لاحتواء المواطنين من كبار السن وذوب الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.
كما وجه المحافظ مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة تتضمن تجهيز عدد من سيارات الإسعاف لمجابهه أي أحداث طارئة.