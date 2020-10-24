البترول: تنفيذ العديد من الإصلاحات بالقطاعات المساهمة في التنمية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنها تنفذ العديد من الإصلاحات في قطاع البترول والغاز، التي تساهم في تنمية الدولة اقتصاديا بشكل كبير، موضحة أن هذه الإصلاحات شملت عدد محاور رئيسية ليتم العمل عليها.

وأضافت الوزارة، أن من أهم هذه المحاور، تأمين الإمدادات محليا، والذي يعتبر هدف أساسي ومهم يتم العمل عليه حاليا من خلال زيادة الإنتاج من البترول، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه مثلما حدث في الغاز الطبيعي بجانب إقامة العديد من المشروعات الخاصة بالتكرير، لتوفير الوقود والمواد البترولية الأخرى، من خلال مشروعات التكرير التي يتم إنشائها حاليا، بجانب الموضوعة تحت التنفيذ والدراسة.

وتعمل الوزارة، على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لها لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز، والتوسع في البنية الأساسية البترولية، من خلال تطوير قوانين وبنود الاستثمار في مصر، وإقامة والتوقيع على العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، بجانب الشعب الدائم لتسديد مستحقات الشركات الأجانب، وهو ما يعطي للدولة مصداقية للتعامل والاستثمار بها.

وكان لتنفيذ برنامج وآليات تصحيح هيكلة تسعير المنتجات البترولية والوقود وإصلاح دعم الطاقة دور كبير جدا في توفير العديد من الأموال والتخفيف علي الموازنة العامة للدولة، بجانب رفع عبء كبير من فرق كاهل الدولة لتحمل انفاق الكثير من الأموال على دعم الوقود في حال ان جميع الدول المتقدمة والمشابهة للاقتصاد المصري رفعت الدعم من الوقود منذ فترة طويلة.

كما أن هي الأموال التي تم توفيرها تم تخصيصها وتوزيعها علي قطاعات الدولة الأخري منها قطاع التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ورعاية المحتاجين ومعدومي الدخل ومساعدتهم علي القدرة على العيش، كما أن تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من اجل توفير الموارد المالية لبرامج أخيرة.