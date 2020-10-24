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وزير الداخلية يتابع تأمين اللجان الانتخابية بـ"الفيديو كونفرانس"

كتب:

محمد بركات
04:28 م | السبت 24 أكتوبر 2020
وزير الداخلية

وزير الداخلية

تابع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.

وتواصل الوزير مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجّه بضرورة الوجود الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.

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