إثيوبيا: التحريض الأمريكي على الحرب مع مصر غير مقبول

أكد وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول السد الإثيوبي وعملية التفاوض "مضلل وخاطئ" لأن السد لا يوقف تدفق مياه النيل.

وأضاف أن "التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر، من رئيس أمريكي حالي، لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة، وليس مقبولا في القانون الدولي".

وأبلغ وزير الخارجية، السفير الأمريكي، بأن "إثيوبيا لم ولن تستسلم للتهديدات المتعلقة بسيادتها، وستلتزم بمواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار الاتحاد الأفريقي"، وفق ما نقلت قناة "العربية".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن نزاع السد الإثيوبي.

وقال حمدوك، في حديث هاتفي مع ترامب، عقب إعلان اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل، معلقًا على أزمة السد: "نأمل في التوصل إلى حل ودي قريبًا".

وأضاف ترامب، الذي أجرى المكالمة الهاتفية أمام الصحفيين في البيت الأبيض، أنه أخبر مصر أيضًا بنفس الشيء، قائلاً إنه وضع خطير وإن القاهرة قد "تنسف هذا السد"، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.

وكانت إثيوبيا والسودان ومصر، على خلاف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه توسط في اتفاق لحل المشكلة لكن إثيوبيا خرقت الاتفاقية، مما أجبره على قطع الأموال عنها.

وقال ترامب: "أبرمت صفقة معهم، ثم انتهكت إثيوبيا الاتفاق للأسف، وهو ما كان يجب ألا يفعلوه. لقد كان خطأ كبيرًا.. لن يروا هذه الأموال أبدًا ما لم يلتزموا بالاتفاق، ولا يمكنك إلقاء اللوم على مصر لكونها منزعجة قليلاً".

وحث ترامب، حمدوك، على إقناع إثيوبيا بالموافقة على قبول الاتفاق لحل نزاع المياه، مضيفًا: "أقول لمصر الشيء نفسه".

وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن دعمه جهود جنوب أفريقيا لإيجاد حل لأزمة السد الإثيوبي، داعياً جميع الأطراف إلى أهمية العودة مجدداً إلى المفاوضات، وفق ما نقلت قناة "العربية".

ونقلت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، عن ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل، القول إن الاتفاق بشأن ملء السد الإثيوبي بأيدي الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر.

وشدد على أنه حان وقت العمل لا لتأجيج التوترات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح لمحادثات السد الإثيوبي.