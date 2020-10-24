محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات ويشيد بمشاركة كبار السن

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، عددًا من مقار اللجان الانتخابية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لها، والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين، أثناء الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها.

بدأ المحافظ جولته التفقدية، بمشاركة محمد بشير، رئيس حي غرب، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة "بدر" التجريبية للغات، ثم مدرسة "طه حنفي المليجي" الإعدادية للبنين، ومدرسة "خديجة يوسف" الثانوية للبنات، بحي شرق، وسط إقبال كبير من المواطنين وكبار السن.

والتقى محافظ أسيوط عدداً من المواطنين داخل اللجان، واطمأن على تطبيق كافة إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان، كما التقى بعض ضباط وأفراد قوات التأمين من الشرطة وبعض أعضاء الشرطة النسائية، وطالبهم باليقظة والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتقى أيضاً عدداً من المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان، واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر، كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان، وتواجد أفراد الأطقم الطبية والتمريض، واستخدام بوابات التعقيم.

واستكمل "سعد" جولته الميدانية بتفقد لجان مدرسة "الجلاء" الابتدائية بحي غرب، ولجان مدرسة "الفاروق" الرسمية للغات بحي شرق، لمراجعة جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية باللجان، والتقى ببعض رؤساء اللجان مقدماً لهم الشكر على دورهم الوطني في المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب.

وتأكد المحافظ من توافر كافة المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم فضلًا عن تخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد المحافظ، خلال الجولة، بمشاركة كبار السن والسيدات في التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، معلناً تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، مجدداً مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 4 لجنة عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت اشراف قضائي كامل.