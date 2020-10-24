غرفة عمليات "مستقبل وطن" بسوهاج: إقبال متزايد على اللجان بنهاية اليوم

رصدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة أمين الحزب بالمحافظة اللواء محمد مصطفى، عمليات إقبال متزايدة على التصويت فى معظم اللجان الانتخابية بمختلف الدوائر الثمان.

وقال الدكتور أحمد الشيخ، أمين شباب الحزب بسوهاج ومقرر غرفة العمليات، إنه تم رصد زحام وطوابير من الناخبين فى القرى والمناطق التى ينتمي إليها المرشحون، وتزايد الإقبال فى عملية التصويت عقب صلاة العصر، عقب عودة الموظفين من أعمالهم والمزارعين من حقولهم، لافتا إلى أن مراكز "طما والمنشأة ودارالسلام وأخميم وطهطا وسوهاج" جاءت أعلى المراكز فى عملية التصويت.

وتجرى عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، فى 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الإنتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة، ويتنافس في الانتخابات 199 مرشحا، على 14 مقعدا للفردي فى 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة، و13 مرشحا للمحافظة فى القائمة "التحالف الوطني"، ورشح حزب مستقبل وطن 19 مرشحا لخوض الإنتخابات بنظام "الفردي" في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالا ملحوظا في ساعات اليوم الأولى، وانخفض الاقبال منتصف اليوم، وعاد الزحام أمام اللجان مرة أخرى بنهاية اليوم.

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددا من اللجان الفرعية بسوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنتي مدرسة باحثة البادية، ولجنتي مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بحي شرق سوهاج، ولجنتي مدرسة قدري أبو حسين بأخميم، حيث اطمأن من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن انتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن .