تعليم القاهرة تناشد الطلاب ارتداء ملابس خريفية حفاظا على سلامتهم

طالب محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، الطلاب والمعلمين بالمدارس باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددا على التشغيل الصحيح للماسح الحراري وصيانة بوابات التعقيم الإلكترونية.

تشجيع الطلاب على القراءة والأبحاث

وشدد عطية على الإدارات التعليمية ضرورة الاهتمام بتشجيع الطلاب على القراءة فهي غذاء الروح، وتفعيل دور المكتبة واستعارة الكتب وتلخيصها والتدريب على إجراء الأبحاث وعمل مشروعات بحثية مع استمرار توجيه المعلم للطالب باستمرار.

تفعيل نشاط المادة والوسائل التعليمية

وأشار عطية إلى قيامه بجولات مستمرة على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، علاوة على حضور بعض الحصص الدراسية ومتابعة شرح بعض المعلمين، ووجه بالتدريب على رسم الخرائط وإعداد لوحات إرشادية ووسائل تعليمية متنوعة ومجسمات وتفعيل نشاط المادة.

وتزامنا مع فصل الخريف، أوصى عطية الطلاب الاهتمام بصحتهم للوقاية وارتداء ملابس الخريف نظرا لانخفاض درجة الحرارة والتزام المعلمين والطلاب بالكمامات واستخدام المعقمات.

من ناحية أخرى، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ العاصمة بها نحو 2.5 ملايين طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية، لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحي آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أنّ توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقق أكبر قدر من التباعد.

وطمأن محافظ القاهرة الأهالي والطلاب بأنّ الدولة اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، مشيرا إلى أنّه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وأكد محافظ القاهرة لمديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب؛ لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على رؤساء الأحياء منع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولا بأول.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد، وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق في كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.