محافظة القاهرة تمد فترة التقديم على مدافن فورية.. تعرف على الشروط

قررت محافظة القاهرة مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 مترا بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة على طريق "القطامية - العين السخنة"، وذلك حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة، ويكون التخصيص للمدفن مقابل 130 ألف جنيه.

طرق السداد

رصدت "الوطن"، طرق السداد، حيث يتم إما بسداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة ويتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة، أو السداد على دفعات حيث يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالى المبلغ 32.500 جنيه، ثم تسديد باقى المبلغ على ثلاث دفعات ربع سنوية، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد جميع المستحقات المالية والإطلاع على أصول المستندات.

ويضاف مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة القطعة المميزة سواء على شارع عمومي أو ناصية، تسدد فوراً في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بشروط التقديم والمستندات المطلوبة فهى تتضمن استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر، وأن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة، وألا يكون قد سبق للزوج أو الزوجة الحصول على مدفن من محافظة القاهرة، ويكون المتقدم متزوجا أو أرملا أو مطلقا.

أماكن التقديم

وحول أماكن تقديم الطلبات، فهى تقدم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ومرفق بها المستندات المطلوبة بصيغة pdf ، على أن يتم تقديم الأصول عند الاستلام، وأولوية التخصيص طبقاً لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.

كيفية السداد

فيما يتعلق بأماكن السداد المسموح بها، فهى تتم بكروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مقرات فورى بلس، علما بأن قيمة الطلب 500 جنيه لا تسترد، ولن يعتد بأى طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني، والبيانات المدرجة بالطلب المقدم تكون على مسئولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسئولة عن إدراج أى بيانات خاطئة أثناء التسجيل، وفي حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقاً من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أى مسئولية مالية أو قانونية.