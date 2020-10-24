محافظ الأقصر يتفقد اللجان ويتابع عملية التصويت في مدينة إسنا

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تجرى على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر.

وشملت جولة محافظ الأقصر، لجنة الإدارة الصحية، ومدرسة الشهيد محمد نور، ومدرسة إسنا الثانوية للبنات، ومدرسة عبد النعيم رياض وعدد من مدارس القري والنجوع، ورافقه خلال الجولة كلٌ من المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، واللواء أشرف منير حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب،والعقيد ضياء ماهر وكيل إدارة مرور الأقصر، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا.

وتابع محافظ الأقصر خلال جولته، إجراءات استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، كما تابع تنفيذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسؤولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير.

يذكر أن مركز إسنا بالكامل يحتوي علي إجمالى 62 مقرا انتخابيا، منهم 13 مقر داخل المدينة والباقى فى أنحاء متفرقة كالقرى والنجوع المختلفة.

وكانت مركز الاقتراع في مصر قد فتحت أبوابها صباح اليوم أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية والتي تستمر يومين .

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة ، وهما الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد , والدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعداً .