أخر أخبار مصر.. أمطار وإقالة معاون وزير القوى العاملة وانتخابات النواب

حفلت الساحة، اليوم، بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام، يأتي على رأسها، تحذير هيئة الأرصاد من حالة الطقس، وإقالة معاون وزير القوى العاملة، وانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي، أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات أماكن سقوط الأمطار على مدن ومحافظات مصر، اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر وحتى مساء الأحد 25 أكتوبر، وتوقعات الخبراء، طبقًا لآخر تحديث لخرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية على جمهورية مصر العربية، ومن المنتظر أن تكون حالة الطقس والأمطار كالتالي:

القاهرة الكبرى: أوضح خبراء هيئة الأرصاد أن الطقس على القاهرة الكبرى يكون معتدلاً مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة تصل نسبتها لـ20%.

الوجه البحري: تزيد فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وطقس معتدل على البحيرة، وكفر الشيخ.

السواحل الشمالية الغربية: الأمطار متوسطة، والطقس معتدل على الإسكندرية، مطروح، سيدي براني، بلطيم.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: حالة الطقس تكون معتدلة والأمطار متوسطة على دمياط، وبورسعيد.

شمال ووسط سيناء: يسود طقس مائل للحرارة وأمطار متوسطة على بعض مناطق شمال ووسط سيناء.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود تلك المناطق طقس مائل للحرارة نهارًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

شمال الصعيد: تنعدم فرص تساقط الأمطار على مناطق شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلاً.

جنوب الصعيد: تنعدم فرص سقوط الأمطار على مناطق جنوب الصعيد، ويسودها طقس مائل للحرارة.

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

انطلق ماراثون الانتخابات في اولى أيام المرحلة الأول من انتخابات مجلس النواب 2020، ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للنزول اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، قائلًا: "بقول للمرأة والشباب وكل الناخبين والشيوخ صوتكم حق وواجب والمشاركة في الانتخابات ترسيخ للقواعد الديمقراطية والشرعية ومشاركتكم تمنح العملية السياسية".

إقالة معاون وزير القوى العاملة بعد تصريحاته المسيئة للكويت عبر فيسبوك

أقالت وزارة القوى العاملة، معاون وزير القوى العاملة على خلفية تصريحات سيئة أدلى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي "فيس بوك"، بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها.

واستنكرت وزارة القوى العاملة، في بيانها، تصريحات معاون الوزير، مشددة على أنَّه تمّت إحالته إلى التحقيق فوراً أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع، مع إصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.