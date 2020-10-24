محافظ الفيوم: لم نسجل أي أحداث غريبة أو خروقات في اللجان الانتخابية

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن العملية الانتخابية تسير بشكل ممتاز في المحافظة، وعدد اللجان الفرعية 633 لجنة، موجودين في 234 مقرًا انتخابيًا، وعدد المرشحين 80 مرشحا.

ولفت إلى أن هناك منافسة كبيرة جدا في معظم دوائر المحافظة، وهناك إقبال متباين في الساعات الأولى من بداية اليوم، حيث كان هناك إقبال في بعض اللجان، وهدوء نسبي في لجان أخرى.

وأضاف "الأنصاري"، في مداخلة مع قناة "dmc"، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، أن الإقبال كان ملحوظا في في كل اللجان، وغرفة العمليات في المحافظة لم تسجل أي أحداث غريبة، أو خروقات تحتاج إلى تدخل قانوني.

في السياق ذاته، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك وعيا كبيرًا لدى المواطنين في المحافظة بمسألة الذهاب إلى الانتخابات، ويوجد في المحافظة 373 لجنة انتخابية، مشددا على وجود وعي كبير من المواطنين، وبعد انكسار درجات الحرارة ستتزايد الأعداد، وتزيد النسب خلال الأيام المقبلة.

وتفقد محمود توفيق وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب.

وتواصل الوزير، مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.