أستاذ مناعة: زيادة أعداد المصابين بكورونا سببه التهاون في "الوقاية"

قال الدكتورأشرف عقبة، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن دول العالم تتسارع فيما بينهما، لإنجاز الأبحاث المتعلقة بضرورة وجود علاج فعال لكورونا فيروس " كوفيد 19"، في أسرع وقت، وذلك للحد من انتشاره وتقليل أضرراه سواء كان على المستوى البشري أوعدد الإصابات، أو على المستوى الاقتصادي.

وأكد عقبة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، :" إن شاء الله في علاج لكورونا ولكن حكاية السباق والإعلان عن بعض الأدوية ماهو إلا جزء من الدعاية أكثر من الجانب العلمي"، مضيفاً أن الأدوية أو العلاجات لكورونا تمر بمراحل كثيرة تتمثل في التجارب الإكلينيكة التي تؤكد فعاليتها في القضاء على الفيروس، وإيجابيتها في الحد من انتشاره.

الدول سخرت البحث العلمي للسرعة في إيجاد علاج لكورونا

وأشار عقبة إلى أن غالبية الدول سخرت البحث العلمي للسرعة من إيجاد علاج لكورونا، سواء كانت أدوية مستخدمة من قبل في علاج أمراض أخرى أو لقاحات ، فنجد أمريكا تعمل و بريطانيا وروسيا و الصين واليابان وغيرهما من الدول والتي منها مصر.

وتابع:" الفيصل النهائي هو أن تكون هناك نتيجة نهائية حاصلة على جميع الموافقات و منتهية جميع التجارب وتثبت فعاليتها في القضاء على الفيروس"، مؤكداً أنه لم يعلن حتى الآن من قبل أي دولة عن الإنتهاء من التجارب وإيجاد علاج فعال للمرض سواء كانت الأدوية أو اللقاحات، وانتهت من المرحلة الثالثة للتجارب.

وأكد أن التنافس بين الدول نحو إيجاد علاج لكورونا، لايمكن رؤيته إلا من خلال فرص جديدة لوجود أدوية تسهم في العلاج من كورونا أو الوقاية :" مفيش أي دولة أثبتت أي علاجات لكورونا، وهي ما زالت في مراحل التجارب ولم يتم الانتهاء منها "، مضيفاً أن منظمة الأغذية والدواء الأمريكي، لم تمنح الموافقة النهائية للشركات التي تم الإعلان عن أدويتها المستخدمة في علاج الرئيس الأمريكي ترامب، قائلا:" قدموا الملف الخاص بالأدوية ولم يحصلوا على موافقة بعد ".

وبشأن زيادة أعداد المصابين مؤخراً في مصر، أوضح عقبة أن تهاون المصريين في تطبيق الاجراءات الاحترازية كاملة له دور فعال في زيادة المصابين، مؤكداً أنه يجب الحذر الفترة المقبلة وتطبيق أقصى الإجراءات لسلامتهم وسلامة غيرهم .