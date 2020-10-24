لبنى عسل عن انتخابات البرلمان: "حاجة تفرح.. والدولة عملت اللي عليها"

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن أهم حدث شهدته البلاد اليوم، هو الانتخابات البرلمانية، موضحةً أن المرحلة الأولى منها بدأت اليوم، وستستمر على مدار يومين، بداية تصويت المصريين في الداخل على مدار يومين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وأضافت "عسل"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هناك انطباعات مبدئية برؤية العين، لكننا نحتاج إلى أرقام دقيقة، ستكشف خلال الفترة المقبلة على يد الهيئة الوطنية للانتخابات".

وتابعت: "كلنا اليوم تابعنا المشهد في اللجان، والانطباع المبدئي أن اللجان لم تخلو من الناخبين، وسط إقبال كثيف ومتوسط وضعيف في بعض الأحيان، حاجة تفرح ومشهد مهم، والتصويت حق للمواطن المصري كفله الدستور".

وواصلت: "المنافسة في هذه الانتخابات قوية، بسبب زيادة أعداد المرشحين ما بين فردي وقوائم، والحشد والمنافسة كان لهما أثرًا كبيرًا في مشهد اليوم".

وأردفت: "أهلنا من كبار السن شاركوا في الانتخابات بالرغم من ظروفهم الصحية، ويعلمون جيدًا أنهم جزءً من هذا البلد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يقول في المناسبات إن الشعب المصري هو البطل، والمواطن يجب أن يكون واعيًا بأهمية صوته في الانتخابات".

وأتمت: "ما حدث خلال السنوات الماضية والاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد، أكسب المواطنين وعيًا سياسيًا كبيرًا وجعلهم يثقون في أهمية صوتهم في التأثير بالانتخابات، والدولة عملت اللي عليها واتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، في ظل ظرف استثنائي يعاني منه العالم ويتعامل معه، بالرغم من أن دولًا كثيرًا أجلت الانتخابات وأكدت عدم قدرتها على تنظيمها".

وأكملت: "هناك مشاهد جميلة لافتة للنظر، إذ شارك الشباب في الانتخابات، لأن الشعب المصري غالبيته العظمى من المشاركات، ووجود الشباب اليوم في الانتخابات لافت للنظر وإشارة مهمة".