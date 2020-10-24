السكرتير العام المساعد يتفقد لجان انتخابات النواب بالفيوم

قام المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، اليوم السبت، في أول أيام الاقتراع بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمركز سنورس، شملت لجان مدرستي "الراضي" الابتدائية، وسنورس للتعليم الأساسي، ولجان مركز شباب سنورس.

يأتي ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمتابعة كافة اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

كما تفقد السكرتير العام المساعد عدداً آخر من اللجان الانتخابية بمركز طامية، شملت لجنة مركز شباب "الشهيد حسن عنتر"، ولجنة الوحدة الصحية بـ"كفر محفوظ"، ولجنة مدرسة طامية الإعدادية للبنات.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد الأنصاري كافة المسئولين بتوفير الأجواء المناسبة لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر، فضلاً عن توفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية.

وأكد المحافظ على ضرورة التأمين الكامل لكافة اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية للحفاظ على سلامتهم من كافة الأمراض.

وشدد "الأنصاري" على متابعة كافة اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع، ورصد أي مخالفات قد تطرأ على العملية الانتخابية، مؤكداً أنه في حالة وجود أي تجاوزات سيتم تطبيق القانون بكل حسم، ولن يتم التهاون مع المخالفين.

وناشد "الأنصاري" جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب، والمشاركة الإيجابية في التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعة على 284 مقر انتخابي بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ.