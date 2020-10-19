تأجيل محاكمة رامي صبري في "التهرب الضريبي" لـ9 نوفمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المطرب رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف جنيه للضرائب العامة، لجلسة 9 نوفمبر المقبل، للاطلاع على التقرير.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبري من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.