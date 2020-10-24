مصرع متهم بقتل شرطي على يد شقيقه بسبب "صفقة سلاح" بقنا

لقي مسجل خطر بقرية "عزبة الألفي"، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، مصرعه على يد شقيقه، مساء اليوم السبت، بعد خلافات بينهما على صفقة سلاح، أثناء اجتماعهما في إحدى مناطق زراعات القصب.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً يفيد بمصرع "محمد ش."، 33 سنة، مسجل خطر، على يد شقيقه "محمود"، 30 سنة، بسبب خلافات بينهما.

وتبين أن القتيل كان له نشاط إجرامي، من بينها اتهامه في واقعة مقتل أمين شرطة يُدعى "أسامة السمان"، قبل أكثر من 5 سنوات، وتحديداً في يوم 25 فبراير 2015.

تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى قنا العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط شقيقه الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.