ضبط 7 أشخاص حاولوا شراء الأصوات بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية في مطروح، من ضبط موظف فى هيئة البريد أمام لجنة زاهر جلال وسط مدينة مرسى مطروح، ومعه 6 أشخاص، خلال شرائه أصواتا انتخابية لصالح مرشحين، وتحرر المحضر رقم 18146 جنج مطروح، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت التحريات، من خلال شرطة تأمين اللجان الانتخابية بدائرة مطروح الأولى، اليوم، أن الشخص المضبوط شاب "م. ع" 35 سنة، يعمل بقسم المعاشات فى مكتب بريد مرسى مطروح، وبفحصه بعد الضبط، تبين أنه بحوزته عدد 50 بطاقة معاشات تصرف من البريد ومبلغ مالي، خلال محاولة شرائه صوت انتخابي من مواطن أمام اللجنة، وإعطائه مبلغ من المال.

واصطحبت الشرطة المضبوطين الـ7 إلى قسم شرطة مطروح، ووجهت للموظف تهمة دفع المبلغ مالية وتوجيه الناخبين بها أمام اللجان.