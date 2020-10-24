صور.. طوابير وزحام بلجان مدينة النجيلة بدائرة مطروح

تزاحم الناخبين فى لجان مدينة النجيلة خاصة لجنة الوحدة المحلية بمركز ومدينة النجيلة، ولجنة مدرسة النجيلة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

واصطف الناخبون فى طوابير، أمام لجنة الوحدة المحلية، كما تجمع العشرات فى محيط اللجنة فى ظل إقبال كبير من أهالى مدينة النجيلة في اليوم الأول من التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتظام العملية الانتخابية بمحافظة مطروح اليوم السبت، واستقبال اللجان للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال "شعيب"، إننا رفعنا حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان مما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتوفير جميع سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الإنتخابية من المشرفين والقضاة.

وكثف رؤساء المراكز والمدن الثمانية أعمال النظافة ورفع المخلفات فى محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة أمام مراكز الإقتراع، والمرور على جميع المراكز الإنتخابية كلا في نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أى معوقات وتوفير جميع الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس فى الدائرة الأولى بمطروح والتى تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم 10 مرشحين، على مقعد واحد فردى بالدائرة، بينما يتنافس على القائمة 4 مرشحين من قائمتين القائمة الوطنية، وقائمة نداء وطن.

يذكر أن محافظة مطروح ، جهزت 139 مركز إنتخابى باجمالى و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، إستعداد لإنتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب والتى تبدأ العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا على مدار يومين وإتخذت الأجهزة الأمنية إستعدادتها لتأمين اللجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الإنتخابية بالمحافظة 301763 ناخباً.