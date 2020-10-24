محافظ مطروح يتفقد لجنة الوحدة المحلية بمركز ومدينة العلمين (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مقر اللجنة الانتخابية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العلمين، بحضور المهندس مسعد عبد الهادي، رئيس مركز ومدينة العلمين، واطمأن على سير وانتظام العملية الانتخابية وعدم وجود أي عوائق وسط إقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا.

وقال "شعيب" إن اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح استقبلت المواطنين منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي تجري يومي السبت والأحد 24 و25 من أكتوبر، من خلال 139 مركزًا انتخابيًا و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 301763 ناخباً.

وأضاف أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى واتخذت التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان مما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتوفير سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة، داعيًا جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات.

ويتنافس في الدائرة الأولى بمطروح والتي تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى براني والسلوم 10 مرشحين، بينما يتنافس في الدائرة الثانية والتي تضم الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 17 مرشحًا، على مقعد واحد فردي في كل دائرة، فيما يتنافس على القائمة 4 مرشحين من قائمتين القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر.

وجهزت محافظة مطروح 139 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، استعدادًا لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب، والتي تبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء على مدار يومين.

واتخذت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين اللجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة 301763 ناخبًا.