بالأسماء.. 24 معملا تنتظر المعتمرين لإجراء تحاليل كورونا 

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن المعامل المركزية، و23 معملا تابعا للوزارة في المحافظات، مستعدة تماما لاستقبال المعتمرين لإجراء تحليل pcr لهم، وذلك تطبيقا للإجراءات التي تشترط إجراء تحليل pcr قبل السفر، للتأكد من خلو المسافر من فيروس كورونا المستجد وأوضح أن نتيجة التحليل تخرج خلال 24 ساعة فقط، من إجرائه.

وأعدت وزارة الحج والعمرة السعودية الأسس والمبادئ العامة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث حددت الضوابط التي وضعتها الوزارة الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة من خارح المملكة من سن 18 وحتى 50 عامًا، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

وعددت المصادر أماكن إجراء التحاليل، وجاءت كالآتي:

1- المعمل الرئيسي بالقاهرة.

2- مستشفى حميات قنا.

3- مستشفى الزعفرانة.

4- مستشفى النجيلة.

5- مستشفى حميات الإسكندرية.

6- المعمل المشترك بالغردقة.

7- مستشفى شرم الشيخ الدولي.

8- مستشفى حميات الإسماعيلية.

9- مستشفى حميات أسوان.

10- المعمل المشترك بالشرقية.

11- مستشفى الفيوم العام.

12- مستشفى حميات شبين الكوم.

13- مستشفى حميات بنها.

14- مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

15- مستشفى صدر أسيوط الوليدية.

16- مستشفى حميات الأقصر.

17- المعمل المشترك بدمنهور.

18- مستشفى حميات طنطا.

19- مستشفى المنصورة الدولي.

20- مستشفى أخميم المركزي.

21- المعمل المشترك ببني سويف.

22- مستشفى حميات بورسعيد.

23- مستشفى الطور العام.

24- مستشفى حميات دمياط.