متى يؤدى المصريون العمرة؟.. خبراء السياحة يجيبون

مع إعلان المملكة العربية السعودية بدء استقبال معتمرى العالم نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، يظل السؤال الدائر متى يؤدى المصريون العمرة هذا العام؟.

توجهنا بالسؤال لخبراء السياحة الدينية، الذين أكدوا أن جميع المؤشرات تؤكد أن المصريين لن يؤدوا العمرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن المصريين لن يؤدوا العمرة مع بدء السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة أوائل الشهر الجارى، وذلك للعديد من الأسباب، أولها عدم صدور الضوابط السعودية الخاصة بالعمرة حتى الآن ما سيؤخر استصدار الضوابط المصرية للعمرة ويرجئ سفر المعتمرين.

أما السبب الثانى كما يؤكد "الغمرى"، لعدم أداء المصريين للعمرة خلال نوفمبر، فيعود إلى عدم حصول وكالات العمرة السعودية التى تمنح تأشيرات العمرة للشركات المصرية طبقا لما تحدده السعودية للتأشيرات الممنوحة لكل دولة، على تصريح العمل، موضحا أن السببين السابقين سيؤديان إلى تأخير قيام شركات السياحة المصرية فى إجراء عملية توثيق عقود وكالة العمرة، وهو أحد الشروط اللازمة لتنظيم الرحلات.

المصريون قد يبدأون أداء مناسك العمرة يناير المقبل

وأضاف الغمرى لـ"الوطن" انه من المتوقع ان تبدأ رحلات العمرة للمصريين فى العام الجديد وبالتحديد خلال شهر يناير المقبل حال عدم وجود زيادة فى أعداد المصابين بكورونا عالميا أو بالدول المصدرة للمعتمرين او بالمملكة العربية السعودية.

ومن جهته قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن أداء المصريين للعمرة مع بدء السعودية استقبال المعتمرين من خارجها أوائل الشهرالمقبل "شبه مستحيل" نظرا لعدم إصدارالسعودية الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لمعتمرى الخارج حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات مصرية ستتم عقب صدورالضوابط لضمان عدم إصابة أي من المعتمرين بالفيروس بداية من سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن وهو ما يستغرق وقتا لتنفيذه .

وأشار إلى أنه رغم استعداد الشركات السياحية لبدء رحلات العمرة من الآن، إلا أن الرحلات ستبدأ خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلين، شريطة عدم حدوث أي تطورات سلبية لجائحة كورونا.