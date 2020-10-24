الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي شكاوى خلال سير العملية الانتخابية

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة الوطنية، لم ترصد أى شكاوى أو مخالفات كبيرة في اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تابعت عن كثب كل مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

وخصصت الهيئة الوطنية قاضياً على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا لاتمام العملية الانتخابية.