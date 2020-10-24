رئيس الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان بعد فتحها في مواعيدها

أكّد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحُا وتستمر حتى التاسعة مساءً، على مدار اليوم وغدا الأحد.

وأوضح "إبراهيم"، في بيان صادر اليوم، أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل مجريات عمليات التصويت التي تتمّ داخل اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أنَّ غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذي على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظي وواقعي، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وقال إنَّه تمّ تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وأشار إلى أنَّ عملية انتخاب ثاني برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائي كامل، وفقًا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بجموع واطياف الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة في بناء وطنهم الحبيب مصر.