الوطنية للانتخابات: تلقينا شكاوى بسيطة لا تنال من سير العملية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استعدت تماما للاستحقاق الانتخابي في مجلس النواب، وانتظمت اليوم جميع اللجان في 14 محافظة، ولا توجد أي مشاكل واجهت رئيس اللجنة أو المعاونين أو الناخبين، أو أي طرف من أطراف العملية الانتخابية، داعيا المواطنين للإدلاء بأصواتهم، لأن هذا حق وواجب عليهم، لأن صوتهم لمصر ومن أجل مصر.

وأضاف "إبراهيم"، في مقابلة مع قناة "Extra News" الفضائية، السبت، أن المواطنين اصطفوا في طوابير على مسافات متباعدة، والتزموا بالإجراءات الاحترازية، وارتدوا الكمامات، الذين لم يكن معهم كمامات، وفرت لهم الهيئة كمامات.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية منذ انتخابات مجلس الشيوخ، وتتمثل في تعقيم اللجان الانتخابية في بداية ونهاية كل يوم من أيام الانتخابات، وفرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وهناك سيارات إسعاف مجهزة موجودة في اللجان الانتخابية.

وكشف أن عدد اللجان الفرعية في 14 محافظة، يبلغ 10240 لجنة، وعدد المرشحين 1879 مرشحا، وهناك 18 مرشحا في دائرة دير مواس، قررت الهيئة تأجيل التصويت في هذه الدائرة، وبالتالي يتبقى 1861 مرشحا، لافتا إلى أن الهيئة شكلت غرفة مركزية لتلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن، والشكاوى التي وصلت حتى الآن بسيطة ولا تنال من سير العملية الانتخابية.

وأكد أن الانتخابات في الخارج لم تسجل أي خروقات، وأرسلوا تصويتهم عبر البريد المستعجل للبعثات المصرية في الخارج.

هذا، وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل اليوم السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

ويمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناته، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.