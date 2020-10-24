لاشين إبراهيم يدعو المواطنين للنزول للانتخابات: صوتكم من أجل مصر

دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للنزول اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، قائلًا: "بقول للمرأة والشباب وكل الناخبين والشيوخ صوتكم حق وواجب والمشاركة في الانتخابات ترسيخ للقواعد الديمقراطية والشرعية ومشاركتكم تمنح العملية السياسية".

لاشين إبراهيم: أنتم أصحاب حضارة.. أظهروا للعالم أجمع أن أنتماءكم لمصر غير أي انتماء

وأضاف "إبراهيم" خلال اتصال عبر تغطية فضائية "صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب، ويقدمها الإعلامي أحمد موسى، أنَّ ضمان نزاهة الانتخابات هو المشاركة الشعبية القوية والواسعة، "أنتم أصحاب حضارة أظهروا للعالم أجمع أن أنتماءكم لمصر غير أي انتماء، صوتكم من أجل مصر".

وتابع: "عدد اللجان الفرعية التي ستفتح أبوابها أمام الناخبين بدءا التاسعة صباحًا 10 آلاف 240 لجنة فرعية في 14 محافظة، وسيشرف عليها 12 ألف قاضي أصلي، واحتياطي وعدد المرشحين في المرحلتين 3963 مرشحًا فرديًا و1136 مرشح بالقائمة".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّ الهيئة أعدت غرفة عمليات لمتابعة كل الشكاوى والاستفسارات وحددت خط ساخن برقم 19826 للرد على الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتبدأ اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومين بنظامى القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأكّدت "الداخلية"، في بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها في وعي المصريين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنَّها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

من جهته، أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان أمس، انتهاء جميع الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات والتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بها، وعلى رأسها القوات المسلحة والداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وقال "شعراوي"، إنَّه يتابع مع المحافظين سير العملية الانتخابية أولاً بأول، وتمّ توجيههم للمرور الميدانى على اللجان وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان قبل التصويت وبعده، والالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي لحماية وسلامة الناخبين من فيروس كورونا المستجد، خلال وجودهم أمام اللجان، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية منه، مع توفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، لضمان تأمين التغذية الكهربائية لجميع اللجان والمقار الانتخابية وتأمين الخطوط والمحولات، وتخصيص فرق مجهّزة بأحدث السيارات والأجهزة، للعمل فى حالة الطوارئ بالأماكن التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى جميع قطاعات التوزيع وتجهيز ماكينات ديزل متنقلة، لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.