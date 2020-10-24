لاشين إبراهيم: حتى الآن لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المواطنين لم يواجهوا أية مشكلات خلال عملية التصويت في الانتخابات حتى الآن، واصطف الناخبون منذ الصباح أمام اللجان الفرعية في صفوف متباعدة، متبعين الإجراءات ومرتدين الكمامة ومن لا يرتديها وفرت له الهيئة واحدة.

وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء على شاشة قناة "extra news"، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة منذ انتخابات مجلس الشيوخ أشاد بها العالم أجمع، وهذه الإجراءات هي ذاتها المطبقة في انتخابات مجلس النواب مع إضافة القليل عليها.

وأشار إلى أنه جرى تأجيل الانتخابات في دائرة دير مواس بمحافظة المنيا إلى ما بعد الانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية ويجري تعقيم اللجان بشكل مستمر.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.