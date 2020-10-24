نائب محافظ كفر الشيخ: افتتاح 3 مراكز تكنولوجية في نوفمبر المقبل

قال عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تخرج من كلية الحقوق في عام 2010، وحصل على ماجستير في القانون العام، ثم عمل كعضو مكتب فني للمحافظ، بعدها خاض اختبارات البرنامج الرئاسي، ونجح في الالتحاق بدفعته الأولى، بعدها رُشح لبرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "DMC": "حصلنا على تدريبات عملية اكسبتنا مهارات كثيرة، ثم عملت بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وشاركت في العديد من البرامج التدريبية، ثم كُلفت بمنصبي كنائب لمحافظ كفر الشيخ في عام 2019".

وتابع: "القيادة عملية جماعية، والمحافظ يكلف كل فرد منا بمتابعة مجموعة من الملفات، وجرى تكليفي بملف التحول الرقمي في المنظومة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ونفذنا الكثير من التدريبات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب في برنامج "المسؤول الحكومي المحترف"، وكنا من المحافظات التي فازت بـ400 مقعد لتدريب موظفيها، ونفذنا 3 مراحل منهم وباقي المرحلة الأخيرة".

وواصل: "اهتممنا بالتدريب في أننا أرسلنا 20 موظفًا من الديوان تحت برنامج كفؤ، وكلما رفعنا كفاءة الموظف، رفعنا كفاءة الخدمة".

وأشار، إلى أنه رصد أمورًا كثيرًا خلال هذا العام، موضحًا أن المحافظة كانت تعاني من أزمة وجود المناطق غير المخططة، حيث جرى التعامل مع الأمر، كما واجهت المحافظة أزمة السيول وتابع: إدارة الأزمة بالتنسيق مع مديرية الأمن والتعاون مع المجتمع الدولي، ثم بدأت أزمة انتشار فيروس كورونا، وشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وواصل: "وهناك القانون التصالح، وهو قانون ممتاز جدًا، وهو ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية لتقنين المباني المخالفة، لدينا 9 مراكز منها، وقريبًا سنفتتح 3 مراكز تكنولوجية في 4 نوفمبر المقبل واستغلينا 88 مدرسة لتقديم طلبات التصالح أثناء فترة العطلة".