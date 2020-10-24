وفاة نبيل حلاوة محافظ كفر الشيخ الأسبق

توفي المهندس نبيل حلاوة محافظ كفر الشيخ الأسبق وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، صباح اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة وطويلة في العمل العام، سواء في العمل التنفيذي أو العطاء السياسي والوطني لبلاده إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحاً كبيراً عبر سنوات عطاءه المتعددة.

والمهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة، وتجرى حالياً ترتيبات الدفن في مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء.

وتولى الراحل رئاسة محافظة كفر الشيخ لمدة 8 سنوات، بدأت منذ 14 مارس عام 1983، حتى 19 مارس عام 1991، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

كان النائب محمد حلاوة نجل المهندس الراحل نبيل حلاوة، أدى اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضي الموافق 18 أكتوبر، في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وقال على هامش الجلسة الإجرائية، إنَّ المجلس يُعد الغرفة النيابية الثانية، التي تدرس القوانين، وتخلق توازنًا بين كل فئات المجتمع وأطيافه كافة، وهو ما سينعكس بدوره على القضايا التي سيناقشها المجلس.