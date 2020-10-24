نصاب سوهاج يكشف حيلته للإيقاع بضحاياه: "الناس شرقانة وخرمانة فلوس"

"اللى هيشتكينى ملوش فلوس عندي".. فجرت هذه الجملة التى أطلقها شاب بسوهاج، موجة من الغضب لدى عدد من أهالي مركز المنشأة، التابع لمحافظة سوهاج، كلمات الشاب الثلاثيني كانت تحمل تهديدا بعدم الوفاء بموعد رد أموالهم، التي استولى عليها بحجة استثمارها فى تجارة الأراضي والعقارات.

5 من ضحايا المتهم، قرروا إبلاغ أجهزة الأمن، التي أكدت تحرياتها صحة ارتكاب المتهم لواقعة تلقي أموال، بزعم استثمارها، ورفض ردها، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وأقر المتهم خلال التحقيق معه، بأنه لم يخدع ضحاياه، وأنهم حصلوا من خلال استثمار أموالهم لديه، على مكاسب كبيرة، لكنه تعثر ماديا، فلم يرأفوا به ولم يعذروه.

وأوضح المتهم، أنه استولى على نحو مليوني جنيه، تمكن من رد نصفها، والباقى كان يخطط لسداده، مشيرا إلى أنه جمع تلك المبالغ بكل سهولة: "أصل الناس خرمانة فلوس وشرقانة لأي جنيه"، وتمكن من إقناعهم باستثمار أموالهم ومدخراتهم لديه فى تجارة الأراضي، واستثمارات البناء، مقابل فوائد تصل إلى 30%.

وأكّدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وممارسة المتحرى عنه نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار إموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح مجزية.

والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة، بلغ إجماليها مليون و25 ألف جنيه، تحت ذات الزعم، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أكدت التحريات، وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.