نهال عنبر تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية

حرصت الفنانة نهال عنبر على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية.

ونشرت نهال صورة لها من داخل لجنة الانتخاب عبر موقع إنستجرام وعلقت "الحمد لله انتخبت".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.

وأكدت الهيئة، انتهاء اليوم الأول بسلام، باستثناء بعض الشكاوى التي وصلت للهيئة، والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين. وقالت الهيئة، إن اليوم الأول من الاقتراع، شهد انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء، على مدار أمس، واليوم الأحد.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة، لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعي، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.وقال المستشار لاشين إبراهيم إنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.وأشار رئيس "الهيئة الوطنية للانتخابات"، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأهاب المستشار لاشين إبراهيم بجموع وأطياف الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة فى بناء وطنهم الحبيب مصر.وأعلنت الهيئة عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، هذا فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد اى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.