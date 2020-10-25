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محافظ البحيرة: نقلنا بعض الناخبين المرضى إلى اللجان بسيارات إسعاف

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محمود البدوي
01:09 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن اليوم الأول في انتخابات مجلس النواب تم بمنتهى الهدوء، ولا يوجد أي مشاكل في المحافظة، وكل الأمور سارت بتفاهم كبير بين المواطنين والمستشارين، وكل مرشح انتخابي أخذ حقه والدولة على مسافة واحدة من الجميع، والمواطنين عبروا عن أصواتهم في لجان نزيهة وشريفة.

وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أنه تم إغلاق أبواب اللجان، ولكن المواطنين الذين حضروا قبل هذا الموعد جميعهم أدلوا بأصواتهم، وكان هناك راحة وسهولة في وصول المواطنين إلى لجانهم، وبعض الحالات من المرضى تم نقلهم بسيارات إسعاف.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن الأمور كانت تسير على قدم وساق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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