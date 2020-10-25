"الداخلية": لجنة بالجيزة شهدت مشادة لم تؤثر على سير الانتخابات

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك زُعم خلاله بتوقف العملية الانتخابية بإحدى اللجان بالجيزة حيث تبين عدم صحة الواقعة.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن ادعاءات بتوقف العملية الانتخابية بإحدى اللجان بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وبالفحص تبين أن اللجنة المشار إليها بها 3 لجان فرعية وتواجد عدد من الأشخاص من أنصار 3 مرشحين، وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب التزاحم ومناصرة المتواجدين لمرشحيهم، دون التأثير على سير العملية الانتخابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.