الصحفيين والإعلاميين يهاجمون "هيكل": تصريحاتك تؤثر سلبا على المهنة

شن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هجوماً على تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، التي قال فيها "إن الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات"، حيث اعتبروا هذه التصريحات تهديدا لمستقبل الإعلانات في الصحف، ومن ثم تشريد عدد من الزملاء، لاسيما في المؤسسات الخاصة، فيما أعلنت نقابة الإعلاميين عن اجتماع عاجل للرد على هيكل.

وكتب "هيكل" ردا على من هاجموه تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قائلا: إنه قد "صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي، بعد حملة سابقة منذ شهرين".

وتابع: "أرد مبدئيا على من أعطى الأمر، بأنني لن أصمت فأنا أقول الحقيقة، والحقيقة ستظهر إن عاجلا أو آجلا، فقد أهدرتم الكثير والكثير بلا خبره وبلا هدف واضح، ولم يعد أحد لايعرف، وأما الادعاء بأن تصريحاتي ستؤثر سلبا على إعلانات الصحف، فأقول لكم إن أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة حتى قبل أن اتولي منصبي، فإن أعلنتها لوجبت محاسبه كل من شارك في هذه الجرائم".

واتهم محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أسامة هيكل، بالتكاسل عن أداء عمله، مشيرا إلى أن تصريحاته بأن 65% من الشعب المصري لا يقرأ الصحف الورقية ولا يشاهد التليفزيون نقطة سلبية ستظل في جبينه لن يتخلص منها.

فيما قال حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن ما قاله الزميل الصحفى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ووصفه بأن من يعارضه فى الرأى إما أنه "يترك قلمه لغيره"، أو أنه "مجرد أداة لشن حملة على شخصه"، أمر لا يليق، وأنه "تجاوز فج لدوره ومكانته كوزير إعلام للدولة المصرية، ورئيس تحرير وكاتب صحفى قبل أن يكون وزيراً" بحسب تعبيره.

وأضاف أمين صندوق الصحفيين، أن ما يردده هيكل، ويؤكد عليه "يدينه ويشير إلى تقصيره هو فى القيام بدوره كوزير عليه أن يواجه أية أزمات تواجه هذا الإعلام، الذى هو وزيره وتلك الصحافة التى ينتمى إليها فيهاجمها، وينال منها بدلاً من الوقوف موقف المسئول عنها، والمساهمة فى الحل وليس الإيقاع بها" بحسب تعبيره.

وتابع الزناتي قائلا: "كان على وزير الإعلام الصحفى أسامة هيكل، أن يكون أكثر تحيزاً للمهنة حتى لوكانت تواجه مشكلات كبيرة، وأن يرعى كل حلول تجاوز هذه المشكلات، بإعتباره رجل دولة، وهى نفس الدولة التى تمتلك هذه المؤسسات، ويعمل بها عشرات الآلوف من أصحاب المهنة، أما إن كان وزير الإعلام الصحفى لم يفعل هذا كله، فكان الصمت أولى به من تلك التصريحات ثم الإصرار عليها اليوم".

من جانبه قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ردًا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام المتعلقة بوضع الصحافة والإعلام :"إنه عندما يصبح الفكر الإعلامي ضئيلا، لدرجة تبحث التقليل من شأن مهنتك، والتي أصبحت وزيرا عنها فهذا إن دل فإنه يدل على أنك لا تعي مسئولية منصبك.. فكيف تكون وزيرًا للإعلام وتهاجم دور الصحافة والإعلام وتسعى بكل قوة، أن تؤكد على عدم تأثيرها؟".

وتابع يوسف: "فبدلا من أن تجلس مع القائمين على المهنة في الغرف المغلقة لتطويرها أصبحت أحد هادميها"، مضيفا "أتعجب بصفتي النقابية، من تصريح وزير الإعلام الذي سيتسبب في عزوف الشركات عن الإعلان في الصحف الورقية، وهو خطر كبير على المهنة بأكملها".

بينما دعا طارق سعدة نقيب الاعلاميين، مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل، لبحث ما وصفه بـ"تجاوزات هيكل المستمرة ضد الإعلام المصري"، وقال سعدة إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ينشر أخبارًا وإحصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري، ودون الاستناد إلى مصدر رسمي لهذه الاحصائيات.

وتابع "سعدة"، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (أهل التخصص) وببيانات دقيقة ان الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والاخبار، وحددت دراسة الجهاز أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل الى 57.6%؜ في الريف، وفِي الحضر 51.2%؜ بالإضافة إلى 26.5%؜ يلجأون إلى الفضائيات، و8.6٪؜ يلجأون للأسر والأصدقاء، و7% من الأسر تلجأ إلى الإنترنت، و2.5٪؜ إلى العمل، وعليه فإن الوزير يمارس اللا مهنية حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية، متسائلًا "ماذا يفعل هيكل؟".

وأضاف نقيب الاعلاميين، أن "ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه، وتحديدًا أنه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة، ولايركز في اختصاصاته وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجازات الدولة".