فتح اللجان في موعدها باليوم الثاني لانتخابات "النواب" بالإسكندرية

فتحت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، البالغ عددها 1160 لجنة فرعية، أبوابها، في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، لبدء عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب.

وتتوزع اللجان الفرعية بـ363 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإسكندرية، لاستقبال من لهم حق التصويت في الانتخابات، وعددهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن مساء أمس عن إغلاق صناديق الانتخاب أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساء، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة المخصصة لعملية الانتخاب، وذلك بعد إنتهاء مواعيد التصويت الرسمية فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تستمر على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

وأشار الشريف إلى أنه تم نقل الصناديق للغرف المؤمنة وإغلاق مقار اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة واستلام قوات التأمين المقار الانتخابية.

وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتا أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ويتنافس 215 مرشحا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، بواقع "4 مقاعد بدائرة المنتزه، و3 بالرمل، و2 بسيدي جابر، و2 بمحرم بك، و1 بالعطارين، و4 بدائرة الدخيلة".

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب التي تُجرى مرحلتها الأولى، وتضم 14 محافظة، على مدار يومين، قائمتين عن قطاع غرب الدلتا وهما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".

وشهدت مقار ولجان الانتخابات بمختلف دوائر الإسكندرية تعزيزات أمنية، إلى جانب إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 14".

وخصصت محافظة الإسكندرية أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن كراسي متحركة ومظلات للوقاية من الشمس والأمطار أمام المقار واللجان الانتخابية.