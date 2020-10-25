تفاصيل اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في الإسكندرية والبحيرة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن انتخابات مجلس النواب تجرى في ظل المرحلة الثانية من فيروس كورونا لذا توجب اتخاذ إجراءات احترازية كبيرة لمواجهته خاصة أن عدد الناخبين في المحافظة كبير يبلغ عددهم 4 ملايين ناخب، وعدد اللجان 1060.

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن إجراء الانتخابات في ظل تفشي فيروس كورونا استلزم جهودًا غير عادية، ولذلك هناك تنسيق تام مع وزارة الصحة، حيث تم تعقيم اللجان بشكل جيد، والتشديد على ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد بين المواطنين.

وأوضح "لدينا 3 غرف عمليات إحدها في مقر المحافظة، والأخرى في مديرية الأمن، والثالثة في المنطقة الشمالية"، لافتًا إلى أن هناك تواصل وتعاون تام بين الغرف الثلاثة".

محافظ البحيرة: مستوى الإقبال جيد جدا ولا يوجد أي مشكلات

من جنبه قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم تأمين المواطنين خلال الانتخابات من الجيش والشرطة بشكل رائع، كما تم توفير المواصلات العامة لنقل الناخبين للجان، مشيرا إلى أنه تم الشديد على التباعد بين المواطنين وفقًا لتعليمات وزارة الصحة وذلك خوفًا من جائحة كورونا.

وأضاف "آمنة"، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم رائعة، فالانتخابات سارت في يومها الأول بشكل جيد في ظل منافسة شرسة بين المترشحين، كما أن المواطن يتمتع بأريحة كاملة خلال الإدلاء بصوته ونحن على مسافة واحدة من الجميع، واللجان تم تجهيزها بشكل مميز، أنه لا يوجد أي مشكلات واجهت الناخبين، والدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار إلى أنه جرى نقل بعض الناخبين من المرضى بسيارات الإسعاف للجان لإدلائهم بأصواتهم، مؤكدا أن الأمور سارت على قدم وساق مع تطبيق الإجراسءات الاحترازية وطبقت بشكل صارم، ومستوى الإقبال جيد جدا.