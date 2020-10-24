الإسكندرية: طلاب ومعلمون وأساتذة الجامعة يحثّون المواطنين على المشاركة

رفع طلاب وأساتذة الجامعة ومعلمو مدارس الإسكندرية الأعلام ولافتات «انزل شارك» وتجمعوا أمام اللجان الانتخابية اليوم خلال عملية الاقتراع داخل ١١٦٠ لجنة فرعية فى الإسكندرية. وفتحت جميع لجان الإسكندرية، فى موعدها وسط توافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النواب فى الإسكندرية، إن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعى ولم يحدث أى تأخير فى فتحها أمام الناخبين، وأضاف لـ«الوطن»، أن عدد المستشارين فى اللجان ١١٦٠ مستشاراً، موزعين على اللجان الفرعية، إضافة إلى ٥٥ مستشاراً احتياطياً.

وأكد أن هناك متابعة لحظية لسير الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفورى لحل أى مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الانتخابات، فضلاً عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لحين الانتهاء من الانتخابات. وانتظمت العملية الانتخابية لمجلس النواب بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، البالغ عددها ٣٦٣ مقراً و١١٦٠ لجنة فرعية و٦ لجان عامة، بإجمالى عدد ناخبين بالمحافظة بلغ ٤٠٦٧٩٠١.

وفى مسيرة حاشدة شارك فيها طلاب وأساتذة جامعة الإسكندرية، على الكورنيش أمام مبنى إدارة الجامعة تحت شعار «انزل.. شارك»، لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.

وقال الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إنه لا بد من المشاركة فى العملية الانتخابية لأنها تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن. وأكد على الدور المهم للكليات فى توعية طلابها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس النواب لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأدلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بصوته فى مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزه أول، واطمأن على العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ الاستعدادات والترتيبات وفقاً للخطة التى أعدتها المحافظة، ودعا المحافظ المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحاً أنه تم تيسير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وأوضح «الشريف» أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق ووجود الأحياء ميدانياً لمتابعة سير العملية الانتخابية. وتفقد المحافظ أيضاً عدداً من اللجان الانتخابية بنطاق حى الجمرك، وأكد أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

وحث «الشريف» المواطنين والشباب على الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب 2020، قائلاً «أنتم مستقبل مصر، وصوتكم أمانة».

كما أدلى القمص أبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات بمنطقة مصطفى كامل.