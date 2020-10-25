جامعة القاهرة: إطلاق فيديوهات تعليمية لتعريف الطلاب بالمنصات الذكية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقوم من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكتروني بإعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة ونظامها blackboard والاستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت فيديو جديد لتعريف الطلاب بالصفحة الرئيسية Home Page وقائمة المحتويات وما تشمله من أدوات وروابط وصفحات ويب، حيث يتحكم فيها الأستاذ في المحتوى والتعديل عليه وتحديثه باستمرار، وإضافة الروابط وصفحات الويب، وعرض المصادر التعليمية والتكليفات والاستطلاعات والواجبات التي على الطالب إنجازها.

منصة Smart CU تضم نظاما من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم

جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

وتضم المنصة أيضًا مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى. علاوة على نظام تأميني على اعلى مستوى للحفاظ علي سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن مع بداية العام الدراسي الجديد إطلاق أكبر منصة تعليمية ذكية للجامعة وأنظمتها الذكية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، كما أن المقررات الدراسية يصل عددها إلى 14 ألف مقرر في الفصلين الدرسيين وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية.