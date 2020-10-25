صور.. بدء توافد المواطنين على لجان التصويت بانتخابات النواب في الغردقة

بدأت اللجان الانتخابية فتح أبوابها أمام المواطنين في التاسعة صباح اليوم الأحد، في اليوم الثاني والأخير للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، فى ١٠٩ لجان انتخابية تضم 3 لجان عامة في 3 دوائر انتخابية، يتنافس فيها ٣١ مرشحا بواقع ١٦ للدائرة الأولى و١٢ للثانية و٤ للدائرة الثالثة، على 3 مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

شهد محيط اللجان إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وسط تواجد مكثف من رجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر ومكاتب الصحة ورجال الإسعاف، واكتست اللجان بأعلام مصر.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الدعوة للمواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني، ومشددا على ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

وأوضح حنفي، أن البحر الأحمر بها 3 دوائر انتخابية تنقسم إلى ٧٦ مركز انتخابي بعدد ١٠٩ لجان فرعية، تضم الدائرة الأولى مدينة (الغردقة - رأس غارب) وتنقسم إلى ٣٧ مقرا انتخابيا بمدينة الغردقة بواقع ٥٨ لجنة فرعية، وتضم مدينة رأس غارب ٧ مقرات انتخابية بإجمالي ١١ لجنة فرعية.

وتضم الدائرة الثانية مدينة (سفاجا - القصير - مرسي علم) وتنقسم إلى ٢٧ مركزا انتخابيا و٣٥ لجنة فرعية، أما الدائرة الثالثة فتضم مدينة (شلاتين - حلايب) وتنقسم إلى ٥ مراكز انتخابية و٥ لجان فرعية، مشيرا إلى أن اللجان الانتخابية تستقبل ٢٩٨ ألف و٥٧٣ ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه تم تجهيز غرفة عمليات بمجالس المدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظةً بلحظة وتلقي الشكاوي، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد التام بكل الوحدات الصحية وعمل خطة طوارئ.

وقدم المحافظ الشكر لرجال الدولة لدورهم في تأمين مقار ولجان انتخابات مجلس النواب، وظهور العميلة الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة، مضيفا أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الانتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.