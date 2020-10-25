محافظ أسيوط: لم نتلق أي بلاغات أو رصد خروقات في اليوم الأول للانتخابات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين بمراكز ومدن وقرى المحافظة كافة، في تمام الساعة التاسعة صباحا، باليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهم، بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على الأخيرة، وسط تواجد أمني مكثف.

وأشار المحافظ، إلى عدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو رصد لأي خروقات في اليوم الأول؛ إذ جرت بهدوء دون أي مشكلات.

جاء ذلك خلال متابعته لتقرير غرفة العمليات المركزية، بديوان عام المحافظة المنعقدة بحضور نائبه المهندس عمرو عبدالعال، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات، والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية، وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وأوضح "سعد" أنه اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، بمقرات اللجان الانتخابية، وعقمت جميعها عقب انتهاء اليوم الأول وصباح اليوم، مع التزام جميع المشرفين والناخبين المتواجدين بارتداء الكمامات، وتوفير مظلات وأماكن انتظار؛ للعمل علي راحه الناخبين.

كان محافظ أسيوط، تابع خلال جولات متتالية أمس، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول بلجان مدرسة "بدر التجريبية للغات، وطه حنفي المليجي الإعدادية بنين، وخديجة يوسف الثانوية بنات، والفاروق الرسمية لغات، والجلاء الابتدائية" بمدينة أسيوط؛ للاطمئنان على سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، في أثناء إدلائهم بأصواتهم، من خلال تخصيص أماكن لانتظار الناخبين، وعمل تند ومظلات لهم، بالإضافة إلى تزويد المقار الانتخابية ببوابات تعقيم وتوفير كواشف حرارة وكحول وكراسي متحركة، لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بمساعدة العاملين باللجان وأفراد الأمن.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا، يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة، متمثلة في 497 مركزا انتخابيا، يضم 914 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، تحت إشراف قضائي كامل.