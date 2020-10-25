مرشحة بالقائمة الوطنية تعقم الناخبين أمام لجان الإسكندرية

حرصت سوسن حسني حافظ، مرشحة حزب الوفد بالقائمة الوطنية من أجل مصر، على التواجد من الصباح أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية، وقامت بتعقيم أيدي الناخبين من كبار السن والسيدات والأطفال قبل وبعد دخولهم للمقر الانتخابي.

وتمر سوسن من حين لأخر بين طوابير الناخبين المصطفين أمام اللجان الانتخابية لرشهم بالكحول، وحثهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني.

وقال الشريف، إنه تم فتح كافة اللجان الإنتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية والبالغ عددها 363 مقرا و1160 لجنة فرعية و 6 لجان عامة، بإجمالي عدد ناخبين 4067901 ناخب على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات.

ونوه إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.