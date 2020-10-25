نائب محافظ الإسكندرية تتفقد لجان الجمرك باليوم الثاني بانتخابات النواب

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بحي الجمرك، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني.

واستفسرت نائب المحافظ من قضاة اللجان والقائمين على الانتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، وعن وجود أي معوقات لحلها.

وأكدت نائب المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهد، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى فتح كافة اللجان الإنتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية والبالغ عددها 363 مقرا و1160 لجنة فرعية و6 لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين 4067901 ناخب على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات.

ونوه إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.