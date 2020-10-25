تواجد كثيف بلجان القرى الريفية في انتخابات النواب بالبحيرة

شهدت لجان الدوائر الانتخابية بمدن البحيرة، إقبالا متوسطا مع الدقائق الأولى من اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي شهدت فيه لجان القرى الريفية تواجدا كثيفا للناخبين، بعدما أعلن كبار العائلات خروجهم في تجمعات مع أسرهم، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وتقديم الدعم لمرشحيهم.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، دون تأخر أو حدوث أي عقبات.

وقام "آمنة" بجولة ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد خلال جولته لجان مركز إعداد القادة، وكذا لجان مدارس "عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، دمنهور الثانوية العسكرية، محمد خميس المتميزة الرسمية لغات، السيدة زينب الابتدائية ومعاذ بن جبل الثانوية بنات".

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال الملحوظ للمواطنين لإتمام الاستحقاق الدستوري، مع حرصهم على الالتزام بارتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي.

وعبر المحافظ عن ثقته فى وعي المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية، وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالحضور الكبير للمرأة البحراوية، ويؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية، وذلك بتوفير جميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب، مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحة الناخبين ومقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، والمهندس عادل عبدالكريم رئيس مدينة دمنهور، والدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم.